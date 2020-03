Gattuso a Sky: "Colpito da De Laurentiis, carica e soddisfazione allenare per questa città e questi colori"

Ultimissime calcio Napoli - Il Mattinoriporta le parole di Gennaro Gattuso nella giornata di ieri a Sky Sport: «Sapevo che venivo in un grande club, che negli ultimi 7-8 anni è diventato uno dei primi al mondo. Mi ha colpito la chiamata di De Laurentiis. Non me l'aspettavo, conoscevo il valore di Carlo, è stato un orgoglio e sono contento pur sapendo delle difficoltà. Allenare questi giocatori e lavorare in una città così mi dà carica e soddisfazione. Quando andrò via voglio essere ricordato per la serietà e la voglia, per aver fatto cose importanti».