Fu accostato al Napoli, adesso Chancellor è ad un passo dal Torino: giocatore in città per visite e firma

Ultime calciomercato Napoli. Tra i tanti profili difensivi accostati al Napoli negli ultimi mesi, c'è stato anche quello di Jhon Chancellor: il centrale è retrocesso con il Brescia dopo una buona stagione personale. Il suo futuro non sarà però con la maglia azzurra: come riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore venezuelano andrà al Torino. Una trattativa lampo, con il difensore già in città per sostenere le visite mediche di rito prima della firma ed il ritrovo con i nuovi compagni sotto la guida del tecnico Giampaolo.