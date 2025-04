Formazioni ufficiali Venezia-Milan: le scelte di Di Francesco e Conceição

Formazioni ufficiali Venezia-Milan: si gioca alle ore 12.30 in contemporanea con Como-Genoa.

Sfida delicatissima al Penzo: i veneti si giocano infatti la salvezza distante un solo punto mentre i rossoneri, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia dopo l'epica vittoria contro l'Inter, sperano di risalire anche in classifica in Serie A in questo finale.

Formazioni ufficiali Venezia-Milan: c'è tanta attesa tra le parti per le scelte.

Formazioni ufficiali Venezia-Milan

Venezia (3-5-2) : Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Yeboah, Fila.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez, Pulisic, Jovic, Leao.

Prossime partite 34a giornata Serie A

Fiorentina-Empoli domenica 27 aprile, ore 15.00

domenica 27 aprile, ore 15.00 Inter-Roma domenica 27 aprile, ore 15.00

domenica 27 aprile, ore 15.00 Juventus-Monza domenica 27 aprile, ore 18.00

domenica 27 aprile, ore 18.00 Atalanta-Lecce , domenica 27 aprile, 0re 20.45

, domenica 27 aprile, 0re 20.45 Napoli-Torino domenica 27 aprile, ore 20.45

domenica 27 aprile, ore 20.45 Udinese-Bologna lunedì 28 aprile, ore 18.30

lunedì 28 aprile, ore 18.30 Lazio-Parma lunedì 28 aprile, ore 20.45

lunedì 28 aprile, ore 20.45 Verona-Cagliari lunedì 28 aprile, ore 20.45

Si chiuderà dunque con un tris di lunedì.