Formazioni ufficiali Torino-Napoli: Conte conferma la formazione, Vanoli tiene fuori Vlasic

Formazioni ufficiali Torino-Napoli: ecco le scelte di Paolo Vanoli e Antonio Conte per il match dell'Olimpico di quest'oggi alle 15.00. Azzurri in campo per tutelare il primato in classifica e allungare momentaneamente aspettando poi i risultati delle inseguitrici. Attesa per le formazioni ufficiali Torino-Napoli.

Formazioni ufficiali Torino-Napoli

Torino (3-5-2) - Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. A disposizione : Donnarumma, Paleari, Bianay Balcot, Maripan, Ciammaglichella, Dembele, Sosa, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie.

- Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. : Donnarumma, Paleari, Bianay Balcot, Maripan, Ciammaglichella, Dembele, Sosa, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie. Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. A disposizione: Caprile, Contini, Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Raspadori, Simeone, Neres.

Probabili formazioni Torino-Napoli

Torino (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Torino e Napoli

Per la 15a giornata i granata saranno impegnati sabato 7 dicembre alle 15.00 in Genoa-Torino e azzurri domenica 8 dicembre alle 20.45 in Napoli-Lazio.