Formazioni ufficiali Torino-Genoa: le scelte di Vanoli e Vieira

Formazioni ufficiali Torino-Genoa: sfida di centroclassifica per la 24a giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. I granata, attualmente all'11° posto con 27 punti, cercano di consolidare la loro posizione, mentre i liguri, 12° a quota 26, vogliono sorpassare gli avversari per guadagnare terreno in classifica.

Formazioni ufficiali Torino-Genoa: scopriamo le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Torino-Genoa

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli Genoa (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira

Partite restanti 24a giornata Serie A

Torino-Genoa sabato 8 febbraio, ore 20.45

sabato 8 febbraio, ore 20.45 Venezia-Roma domenica 9 febbraio, ore 12.30

domenica 9 febbraio, ore 12.30 Cagliari-Parma domenica 9 febbraio, ore 15.00

domenica 9 febbraio, ore 15.00 Lazio-Monza domenica 9 febbraio, ore 15.00

domenica 9 febbraio, ore 15.00 Lecce-Bologna domenica 9 febbraio, ore 18.00

domenica 9 febbraio, ore 18.00 Napoli-Udinese domenica 9 febbraio, ore 20.45

domenica 9 febbraio, ore 20.45 Inter-Fiorentina lunedì 10 febbraio, ore 20.45

Prossimo turno Serie A 25a giornata

Bologna-Torino venerdì 14 febbraio, ore 20.45

venerdì 14 febbraio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio, ore 15.00

sabato 15 febbraio, ore 15.00 Lazio-Napoli sabato 15 febbraio, ore 18.00

sabato 15 febbraio, ore 18.00 Milan-Verona sabato 15 febbraio, ore 20.45

sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como domenica 16 febbraio, ore 12.30

domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Spicca in particolare Juventus-Inter al prossimo giro.