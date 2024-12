Formazioni ufficiali Parma-Lazio: le scelte di Pecchia e Baroni

Formazioni ufficiali Parma-Lazio: si gioca alle 15.00. Gara interessantissima tra i ducali di Fabio Pecchia e i biancocelesti di Marco Baroni tra le rivelazioni assolute di questo campionato. Esce fuori una partita che promette spettacolo al Tardini per la 14a giornata di Serie A, motivo per cui saranno tantissimi a seguire in diretta questo match. Grande attesa anche per le formazioni ufficiali pure per motivi fantacalcistici.

Formazioni ufficiali Parma-Lazio

Parma - in attesa di comunicazione

- in attesa di comunicazione Lazio - in attesa di comunciazione

Probabili formazioni Parma-Lazio

Parma (4-2-3-1) : Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia.

: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia. Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Parma e Lazio

Doppia trasferta ostica per entrambe le squadre al prossimo giro. In programma c’è infatti Inter-Parma venerdì 6 dicembre alle 18.30 e Napoli-Lazio l’8 dicembre alle 20.45.