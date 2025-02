Formazioni ufficiali Napoli-Udinese: Conte sceglie Mazzocchi, prima panchina per Okafor! Runjaic sorprende con un assetto inedito

Formazioni ufficiali Napoli-Udinese: si ritorna al Maradona per la 24a giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Dopo un mercato deludente che non ha portato il sostituto di Kvaratskhelia sperato, c'è voglia di spazzare via il malumore e riaccendere l'entusiasmo per il primato in classifica.

Dall'altra parte i friulani si trovano esattamente a metà classifica e totalmente spensierati: 10 punti di distanza dalla zona europea per sperare in un qualcosa di più e +9 dalla lotta salvezza.

Formazioni ufficiali Napoli-Udinese: si attendono le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Napoli-Udinese

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione : Contini, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. All . Conte

Udinese (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. All. Runjaic

Prossimo turno Serie A 25a giornata

Bologna-Torino venerdì 14 febbraio, ore 20.45

venerdì 14 febbraio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio, ore 15.00

sabato 15 febbraio, ore 15.00 Lazio-Napoli sabato 15 febbraio, ore 18.00

sabato 15 febbraio, ore 18.00 Milan-Verona sabato 15 febbraio, ore 20.45

sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como domenica 16 febbraio, ore 12.30

domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Gli azzurri torneranno a Roma al prossimo turno dopo l'1-1 beffa con la Roma.