Formazioni Napoli-Milan, le ufficiali: le scelte di Gattuso e Pioli! Karnezis in tribuna, panchina azzurra sovraffollata

Formazioni Ufficiali Napoli Milan. Il match Napoli-Milansi giocherà alle ore 21,45 per la gara della 32a giornata di Serie A. Match importante allo stadio San Paolo di Napoli. I padroni di casa allenati dall'ex Gattuso osptiano i rossoneri in un buon momento di forma. Entrame le squadre in lotta per la quinta posizione. Napoli Milan formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera. Orestis Karnezis va in tribuna, dato che la panchina può contenere solo dodici calciatori.

Formazioni ufficiali Napoli Milan

NAPOLI (4-3-3) - Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Demme, Elmas, Younes, Lozano, Milik, Politano

MILAN (4-3-3) - Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Rebic, Ibrahimovic, Calhanoglu. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Bonaventura, Rafael Leno, Biglia, Krunic, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini

Calendario Serie A - 32a giornata

Lazio-Sassuolo (sabato 11 luglio, ore 17.15 – SKY)

Brescia-Roma (sabato 11 luglio, ore 19.30 – SKY)

Juventus-Atalanta (sabato 11 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Genoa-Spal (domenica 12 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Cagliari-Lecce (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Verona (domenica 12 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Parma-Bologna (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Udinese-Sampdoria (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Milan (domenica 12 luglio, ore 21.45 – SKY)

Inter-Torino (lunedì 13 luglio, ore 21.45 – SKY)