Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: le scelte di Giampaolo e Thiago Motta

Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: si chiude così questa domenica di Serie A aspettando il posticipo del lunedì della 14a giornata. Appuntamento a Via del Mare tra i pugliesi che cercano punti preziosi per la salvezza e i bianconeri chiamati a svuomere la classifica dopo i troppi pareggi soprattutto a reti inviolate. Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: ecco chi scenderà in campo alle 20.45.

Formazioni ufficiali Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo Juventus (4-2-3-1) - Perin; Danilo, Gatti, Lukaku, Cambiaso; Lucatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz, Weah. All. Thiago Motta

Prossima giornata Serie A: le avversarie di Lecce e Juve

Entrambe le squadre saranno in campo sabato 7 dicembre. Inizieranno i piemontesi alle 18.00 con Juventus-Bologna e poi Roma-Lecce alle 20.45.