Formazioni ufficiali Juve-Lecce: le scelte di Sarri e Liverani

Formazioni Ufficiali Juve Lecce. Il match Juve Lecce si giocherà alle ore 21.45 per l'anticipo della 28a giornata di Serie A, si torna in campo post Coronavirus per tutte le squadre che prova a raggiungere i loro obiettivi stagionali. La Juventus prova ad allungare per avvicinarsi sempre più allo scudetto dopo il passo falso di Lazio e Inter. Il Lecce cerca un miracolo per la salvezza. Juve Lecce formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Juve Lecce

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. All. Sarri



LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Paz, Vera; Mancosu, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Falco. All. Liverani

Probabili formazioni Juve Lecce

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.



Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati; Tachtsidis, Petriccione, Calderoni; Mancosu, Falco; Babacar.

Calendario Serie A - 27a giornata

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS – LECCE SKY

27/06/2020 Sabato 15.00 BRESCIA – GENOA SKY

27/06/2020 Sabato 15.00 CAGLIARI – TORINO SKY

27/06/2020 Sabato 12.30 LAZIO – FIORENTINA DAZN

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN – ROMA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – SPAL SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – BOLOGNA SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE – ATALANTA SKY

28/06/2020 Domenica 21.45 PARMA – INTER SKY