Formazioni ufficiali Juve-Inter: le scelte di Thiago Motta e Inzaghi

Formazioni ufficiali Juventus-Inter: la domenica della 25a giornata, in attesa del posticipo del lunedì, si chiude con il botto. Ovvero col Derby d’Italia e col Napoli che osserva interessato in attesa di buone notizie da Torino.

Da una parte ci saranno i bianconeri in piena lotta per un posto in Champions, dall’altra i nerazzurri impegnati nella corsa scudetto appunto con gli uomini di Antonio Conte e – forse – anche con l’Atalanta.

Formazioni ufficiali Juventus-Inter: c'è grande attesa per le scelte dei due allenatori.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Conceição, Mckennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Prossimo turno Serie A 26a giornata

Lecce-Udinese venerdì 21 febbraio, ore 20.45

venerdì 21 febbraio, ore 20.45 Parma-Bologna sabato 22 febbraio, ore 15.00

sabato 22 febbraio, ore 15.00 Venezia-Lazio sabato 22 febbraio, ore 15.00

sabato 22 febbraio, ore 15.00 Torino-Milan sabato 22 febbraio, ore 18.00

sabato 22 febbraio, ore 18.00 Inter-Genoa sabato 22 febbraio, ore 20.45

sabato 22 febbraio, ore 20.45 Como-Napoli domenica 23 febbraio, ore 12.30

domenica 23 febbraio, ore 12.30 Verona-Fiorentina domenica 23 febbraio, ore 15.00

domenica 23 febbraio, ore 15.00 Empoli-Atalanta domenica 23 febbraio, ore 18.00

domenica 23 febbraio, ore 18.00 Cagliari-Juventus domenica 23 febbraio, ore 20.45

domenica 23 febbraio, ore 20.45 Roma-Monza lunedì 24 febbraio, ore 20.45

Si ricomincerà come di consueto di venerdì.