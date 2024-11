Formazioni ufficiali Como-Monza: le scelte di Fabregas e Nesta

Formazioni ufficiali Como-Monza: si apre con questa sfida salvezza il sabato di Serie A per la 14esima giornata. Dopo Cagliari-Verona andata in scena ieri e finita 1-0 per i sardi, altro appuntamento alle 15.00 per la parte bassa della classifica.

Il Como è attualmente 18° con 10 punti e a -1 dalla zona salvezza e il Monza è 19° con 9 punti finora racimolati. Gara delicatissima, dunque, per entrambe le parti. Uno scontro diretto che può avere un peso specifico non indifferente per questo finale di anno. Occhi puntati quindi sulle formazioni ufficiali Como-Monza.

Formazioni ufficiali Como-Monza

Como (4-3-3): Reina: Van Der Brempt, Kempf, Goldaniga, Alberto Moreno; Da Cunha, Engelhardt, Nico Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera. All. Fabregas.

Probabili formazioni Como-Monza:

Como (4-2-3-1) : Audero; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Como e Monza

Venezia-Como e Monza-Udinese: questi i match in programma per la 15a giornata. La prima gara andrà in scena domenica 8 dicembre alle 18.00, l'altra in Lombardia lunedì 9 dicembre alle 20.45.