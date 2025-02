Formazioni ufficiali Bologna-Torino: le scelte di Italiano e Vanoli

Formazioni ufficiali Bologna-Torino: si aprirà così la 25a giornata di Serie A. Fischio d'inizio oggi venerdì 14 febbraio alle 20.45.

Gli emiliani sono in piena corsa per un posto in Europa; i granata, invece, vogliono raggiungere al più presto la salvezza e sperano di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

Formazioni ufficiali Bologna-Torino: nemmeno il giorno degli innamorati fermerà tifosi e appassionati di calcio.

Formazioni ufficiali Bologna-Torino

Bologna - in attesa di comunicazione

in attesa di comunicazione Torino - in attesa di comunicazione

Programma 25a giornata Serie A

Bologna-Torino venerdì 14 febbraio, ore 20.45

venerdì 14 febbraio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio, ore 15.00

sabato 15 febbraio, ore 15.00 Lazio-Napoli sabato 15 febbraio, ore 18.00

sabato 15 febbraio, ore 18.00 Milan-Verona sabato 15 febbraio, ore 20.45

sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como domenica 16 febbraio, ore 12.30

domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Lazio-Napoli e Juventus-Inter spiccano come i big match di questo turno.