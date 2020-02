Alberto Fontana a CN24: "Non conosco Gattuso, ma io sceglierei sempre Meret a Ospina. Donnarumma come Buffon"

Ultimissime calcio Napoli - Alberto Fontana è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non conosco gli allenamenti di Gattuso e tutto il resto, sarebbe sbagliato parlare delle scelte dell'allenatore che stimo tanto. Io però preferirei sempre Meret ad Ospina. Il portiere bravo con i piedi nel calcio di oggi è giusto, ma bisogna essere forti tra i pali. Donnarumma è un predestinato, è al livello di Gigi Buffon".