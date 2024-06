Fiorentina, scelto il sostituto di Italiano: il nuovo tecnico è già arrivato in città

Notizie calcio. Raffaele Palladino è pronto per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina del dopo Vincenzo Italiano. Nelle scorse ore il direttore sportivo Daniele Pradè ha ufficializzato l'addio dell'allenatore dell'ultimo triennio e contestualmente la società viola ha dato l'accelerata per l'allenatore delle ultime due stagioni del Monza

Palladino è arrivato in questi minuti alla stazione di Santa Maria Novella, pronto per incontrare la dirigenza gigliata e mettere nero su bianco il suo nuovo contratto che sarà di durata biennale (quindi fino al 2026) con la possibilità di inserire un'opzione per una ulteriore stagione.