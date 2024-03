Fiorentina, Italiano sul suo futuro: "Ne ho parlato con la società, il club conosce il mio pensiero"

Notizie calcio. Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa in Conference League, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del suo futuro.

Nel recente passato Italiano è stato accostato anche alla panchina del Napoli:

"Ne ho parlato con la società e il club è al corrente di quello che è il mio pensiero. Adesso dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi e sul rimanere attaccati a tutte le competizioni. Poi più avanti vedremo. Metterei la firma per vincere un trofeo e regalare al presidente una coppa. Spero di arrivare più in alto possibile a fine stagione, vincere un trofeo sarebbe bello per poterlo dedicare al presidente".