Intercettato da FirenzeViola.it, il presidente Rocco Commisso ha rilasciato in esclusiva qualche dichiarazione: "Stanotte non ho dormito molto ed ho anche riguardato la partita. La squadra ha fatto molto bene secondo me. Mi sono subito complimentato con i ragazzi, questa è la squadra che voglio. Dobbiamo andare avanti così. Oggi ho fatto molti giri tra pranzo, centro sportivo e stadio. Joe Barone mi fa lavorare tanto senza darmi un momento di riposo”