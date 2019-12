Fiorentina, il ds Pradé: "Riflessioni su Montella, la sosta ci aiuterà a prendere la decisione migliore. Ibra? Non lo seguiamo"

Serie A - Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del ko contro la Roma: "Momento difficilissimo che non ci aspettavamo di passare. Credevamo di avere una squadra che potesse avere almeno 7-8 punti in più, ci sono squadre avanti a noi che non reputiamo migliori della nostra.

Commisso? E' deluso. Non ha mai mandato via un dipendente nelle sue aziende e la prossima sarà una decisione dolorosa.

Dobbiamo analizzare la situazione in maniera corretta. Nomi per la panchina? E' prematuro parlarne. La mia situazione personale? Sono devastato perché nessuno pensava di trovarsi in una situazione del genere a Natale. Mercato? Sarà una sessione dove vogliamo fare il meglio possibile consapevole che si tratta di un mercato particolare perché i club non lasciano partire i migliori giocatori. Kalinic e Florenzi? Non abbiamo mai parlato di questi giocatori così come di altri nomi. Ibrahimovic? Non ci siamo assolutamente"