Fiorentina, Iachini: "Grande prova dei ragazzi, ma ora penso solo al Napoli. Siamo solo all'inizio del percorso"

Serie A - Dopo la vittoria per 2-1 contro l'Atalanta in Coppa Italia in 10 uomini, l'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha così parlato in conferenza stampa:

"Mi aspettavo questa Fiorentina, avevamo lavorato su certi concetti con un giorno in meno di recupero rispetto agli avversari. Sto lavorando sulla mentalità e su comportamenti che ci permettano di crederci fino in fondo con una grande intensità. Voglio vedere quello che ho visto oggi soprattutto nel primo tempo. La mia Fiorentina è quella che fa tre gol e non ne prende: a me dà fastidio subirli. Stiamo lavorando su questo con i ragazzi, che stanno recependo molti concetti anche se facciamo qualche sbavatura. A Milano ce la andremo a giocare, ma aver superato un avversario così come l’Atalanta con grandi numeri è motivo di soddisfazione e dobbiamo capire di non aver fatto ancora niente. Lavoro da quindici giorni con i ragazzi, con il tempo arriverà anche l’intensità atletica: per adesso dobbiamo mettere mattoncini per una crescita costante. Io penso solo ad affrontare il Napoli, sono solo concentrato sulla prossima di campionato".