Fiorentina-Atalanta 2-3, il Napoli di nuovo scavalcato

Fiorentina-Atalanta finisce 2-3. Allo stadio Franchi di Firenze va in scena una splendida partita. Vittoria fondamentale per il cammino verso la Champions League per l'Atalanta di Gasperini. La formazione bergamasca vince sul campo della Fiorentina, superando nuovamente il Napoli al quarto posto in classifica. Nel primo tempo la doppietta di Zapata aveva spianato la strada ai nerazzurri, raggiunti però da un'altra doppietta, quella siglata da Vlahovic. Decisivo, così, il rigore realizzato da Ilicic dopo il fallo di mano commesso da Martinez Quarta. Ennesima delusione stagionale per la squadra viola.