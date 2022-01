FIGC, Gravina: "Stop al campionato in vista degli spareggi? Vorremmo, ma il calendario è intasato"

Notizie calcio. Negli studi di Dribbling, il programma in onda su Rai 2, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di un possibile stop del campionato in vista dei playoff per il Mondiale di marzo:

"È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più".

Sulla Nazionale e Balotelli: "Ho trovato Mario bene, molto bene. E' sempre un ragazzo straordinario, lo conosco benissimo, fin dai tempi dell'Under 21, quando fece un grandissimo gol a Castel di Sangro. Non spetta a me giudicare le decisioni tecniche, ma ho grande fiducia in Mancini e so che quando porta avanti un progetto è perché questo progetto ha una sua validità. La scelta Balotelli è stata una scelta convinta".