FIGC, ecco protocollo e linee guida per le gare: dagli ingressi separati al numero massimo di persone nell'impianto, tutte le nuove regole

Ultime notizie calcio. Pochi minuti fa la FIGC ha pubblicato sul proprio sito il protocollo da rispettare per lo svolgimento delle gare professionistiche. Si tratta di un vademecum di circa 40 pagine con tutti i punti da osservare rigorosamente affinchè la sicurezza resti massima.

Tra i vari punti del regolamento si evince come negli impianti potranno esserci al massimo 300 persone (tutte addette ai lavori), con il pubblico che per il momento non potrà assistere agli eventi.

Il documento - si legge sul sito - ha principalmente l’obiettivo di definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori; indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività; organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare; favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza.