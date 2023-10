Fagioli choc, l'ammissione ai Pm: "Sì, ho scommesso sulle partite". Cosa rischia lo juventino

Notizie Calcio - Clamoroso Nicolò Fagioli: il centrocampista rischia una squalifica di tre anni per calcioscommesse illecite. E proprio in queste ore è arrivata l’ammissione ai Pm come riporta La Repubblica: “Sì, ho scommesso di calcio”, ha riferito l'atleta.

Poi il passo più difficile: l’autodenuncia alla procura FIGC, confermando anche a loro il tutto. A livello penale rischia solo una multa da 516 euro, discorso appunto diverso sul fronte sportivo. Ma potrebbe non finire qui: sembra infatti che sarebbero coinvolti altri calciatori per un vero e proprio giro.

Fagioli, le parole degli avvocati

Il quotidiano riporta le parole degli avvocati di Fagioli: “Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato - hanno dichiarato Luca Ferrari e Armando Simbari - sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale".