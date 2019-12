Fabio Cannavaro a CN24: "In Asia esperienza incredibile, ma voglio tornare in Italia! Rino è felice, motiverà tutti. Insigne deve tornare a fare gol. Quando ho incontrato Marek..." [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Dicembre è un mese speciale in cui la magia del Natale dona la piacevole convinzione di poter vedere realizzati i nostri sogni. E’ quello che in concreto tenta di fare con grande impegno la Fondazione Cannavaro Ferrara - nata dalla sinergia di due coppie di fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara - che per la quarta edizione organizza a Napoli il Galà Charity Night. Grazie al Charity del 2018, la Fondazione ha realizzato due importanti progetti sociali: “La Casa di Matteo di Bacoli”, una nuova casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità gravi, e “Un Tutor per amico” un progetto integrato contro la dispersione scolastica di studenti DSA. Nella quarta edizione del Galà Charity Night i fondi che saranno raccolti - tramite le donazioni per la cena, l'asta benefica e la lotteria - saranno destinati ad un altro vitale progetto sociale, "Un’Ambulanza per la vita", che mira all'acquisto di un mezzo di soccorso per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato Fabio Cannavaro:

"Lavoriamo per progetti vicino ai bambini, per chi soffre, chi ne ha bisogno. Quello di oggi è un obiettivo importante, siamo orgogliosi. Più andiamo avanti e più cresce la gente che ci sta vicino, questa sera siamo 700, non sappiamo che location dobbiamo trovare per i prossimi anni (ride, ndr). L'Ambulanza andava cambiata, per questo la scelta di prenderne una nuova. E' una cosa importante. Progetti futuri? Siamo aperto a tutto, l'importante è che siano seri. ?So che Rino è molto contento di essere arrivato al Napoli, ha idee molte chiare che lavora tantissimo. Cercherà di motivare al meglio tutti. Dopo periodi bui i calciatori riusciranno ad uscire. Insigne deve tornare a fare gol, fare giocar bene i compagni e la squadra. La gente vuole che il Napoli vinca, è un periodo difficile e bisogna restare sereni. Ho fatto una scelta diversa andando ad allenare in Asia. Tornare in Italia è il mio obiettivo, ma per adesso sono felice di quello che sto facendo nel primo club asiatico. L'Italia? Dopo la grande amarezza ora c'è un momento sereno. La squadra ha vinto tutte le partite, Mancini ha fatto un grande lavoro, ora bisognerà mostrare il proprio valore perché inizia l'arrivo difficile. Ritiro? Il ritiro non piace a nessuno. Koulibaly pallone d'oro? Se non ha vinto Van Dijk quest'anno non lo vincerà più nessun difensore.

Consiglieresti a calciatori e allenatori di approdare in Asia? Se sì, perché?

"Io sono in una società molto solida, si può paragonare a società top in Europa. E' un'esperienza diversa, devi accettare tante cose. Ci sono sempre i pro e i contro. Per me allenare in Cina, in America o in Italia ha lo stesso valore".

Hai incontrato qualche ex Napoli in Cina?

"Hamsik sì, era contento. Poi però ha perso quindi era un po' triste (ride, ndr). E' un'esperienza di vita diversa".

