Ex obiettivo Napoli, Midtsjo può approdare in Serie A: un club ha chiesto informazioni all'Az Alkmaar

Notizie calcio. Fredrik Midtsjo in passato è stato cercato con insistenza dal Napoli. Il centrocampista dell'Az Alkmaar non riuscì ad approdare all'ombra del Vesuvio, ma in questa sessione invernale potrebbe comunque sbarcare in Serie A.

Calciomercato, Midtsjo verso la Serie A

Come riportato da Tuttomercatoweb, Fredrik Midtsjo può lasciare l'AZ Alkmaar. Il club olandese ha aperto al possibile addio del centrocampista danese, con una valutazione di circa 4 milioni di euro. Il Bologna, nelle scorse settimane, ha chiesto informazioni, ma non è l'unico club interessato.