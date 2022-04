Empoli-Napoli: dove vederla in streaming e tv? Canale Dazn e Sky

Empoli-Napoli dove vederla? Si torna in campo in campionato di Serie A per la 34esima giornata di campionato che sarà Empoli-Napoli. Dove vedere Empoli-Napoli in tv e streaming. Spalletti e gli azzurri saranno osptitati dalla squadra di Andreazzoli, con l'Empoli che non vince in Serie A dalla sfida d'andata al Maradona proprio contro il Napoli. Si gioca la 34esima giornata di Serie A Tim per il turno in programma il 24 aprile.

Dove vedere Empoli Napoli canale Tv

Scopri come e dove vedere Empoli-Napoli in Tv e streaming su Dazn. Dove si vede Empoli-Napoli in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita Empoli-Napoli si disputerà alle ore 15:00 di domenica 24 aprile 2022. Ecco dove vederla:

24/04/2022 Domenica 15.00 Empoli-Napoli DAZN

Empoli Napoli streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Empoli Napoli? La partita è di Serie A: è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc, stesso discorso per Sky Go e Now Tv.

