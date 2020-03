Empoli, Corsi: "Fermano la Serie A e ci mandano a giocare a Cremona, mi fanno pena! Calciatori condizionati"

Ultimissime calcio - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Assurdo che noi siamo andati a giocare a Cremona, una delle zone più colpite dal virus. Noi abbiamo giocato in Serie B e in Serie A si sono fermati. Il Governo ha passato dei messaggi come se fosse arrivata la terza Guerra Mondiale. Ora bisogna passare un messaggio opposto, si è messo addosso il terrore alla gente. Hanno provato solo a prendere dei vantaggi a livello politico, mi fanno pena tutti e ora mi fanno più pena del normale. Andare a giocare a Cremona è stato un rischio che si poteva evitare, tanti con bambini piccoli ora sono espositi a rischi. Cremona è area rossa e ci hanno fatto giocare lo stesso. Ci sta che qualche giocatore gioca condizionato".