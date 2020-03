Empoli, Corsi: "ADL aveva preso Bennacer, Ancelotti gli fece cambiare idea! Di Lorenzo merita la Nazionale più di Calabria e Conti, nei test fisici era di un altro livello"

Ultimissime calcio Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giuntoli è uno dei più bravi ds che conosco, De Laurentiis è un grande imprenditore, si è calato in modo deciso nel calcio. Sono stati svegli con l'acquisto di Di Lorenzo, hanno chiuso una trattativa ottima puntando sulla debolezza dell'Empoli che era appena stata retrocessa. Sono stati più svegli di me, c'erano anche Atletico Madrid e Inter, potevo far nascere l'asta. Quando si fa la prova da sforzo, la media di Serie A è 300 watt, Di Lorenzo aveva 400 watt, già si vedeva che era di un altro livello per l'aspetto fisico. Di Lorenzo in Nazionale? Ovvio che merita la convocazione, ma quali sono le alternative? Calabria e Conti? Lasciamo perdere. Oggi Giovanni costa più di 50 milioni, contro giocatori straordinari come quelli del Liverpool è sempre il migliore in campo. Aurelio volevo Bennacer, ma Ancelotti gli ha fatto cambiare idea, non voleva giocatori bassi. L'appuntamento è saltato poi, l'avevo proposto alla Juve come vice Pjanic. Anche Bennacer è un mio rammarico, potevamo venderli meglio certi giocatori. Avevo venduto già sulla parola a certe cifre a giugno".