Empoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: gioca Destro, Gaetano trequartista per i sardi

Empoli-Cagliari, diramate le formazioni ufficiali per il match in programma oggi alle 15.00 per la 27a giornata di Serie A.

Formazioni ufficiali Empoli-Cagliari

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Marin, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi. All. Nicola

(3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Marin, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi. All. Nicola CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

Queste, dunque, le scelte di Davide Nicola e Claudio Ranieriper il delicatissimo match salvezza del Castellani.