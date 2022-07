Sky - Slitta l'esordio di Dybala con la Roma: il motivo

Serie A - Arriva l'annuncio di Sky Sport che lancia una notizia non positiva per i tifosi della Roma. Il nuovo acquisto Dybala non giocherà l'amichevole Roma-Nizza per decisione dell'allenatore José Mourinho.

Roma: slitta l'esordio di Dybala

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esordio di Dybala con la maglia della Roma sarà rimandato. José Mourinho non vuole rischiare il nuovo acquisto nell'amichevole contro il Nizza di sabato.