Dove vedere il sorteggio del calendario Serie A? Inizio ore 18:45! Segui la diretta su CalcioNapoli24

Serie a calendario 2020 - Dove vedere il sorteggio calendario Serie A 2019/20? Lunedì 29 luglio sarà il giorno del sorteggio del calendario della Serie A Tim 2019/2020. Il tutto avverrà negli studi televisivi di Sky a Milano, inizio del sorteggio giornata dopo giornata alle ore 18.45. A renderlo noto è la stessa Lega Calcio. L'inizio del campionato di Serie A avverrà il 24 agosto.

Sorteggio calendario Serie A

Dove vedere il sorteggio calendario Serie A 2020?

Sorteggio calendario serie a 2019/20 - Manca davvero poco per il nuovo campionato di Serie A, intanto la Lega Calcio ha ufficializzato la data per il sorteggio del calendario che si terrà giorno 29 luglio alle 18:45 presso gli studi di Sky Sport. Il sorteggio sarà visibile sempre in diretta dai canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A.

Sorteggio Serie A Tim in diretta su Calcio Napoli 24

Su Calcionapoli24.it in diretta testuale il sorteggio del calendario della Serie A Tim. Lunedì 29 luglio alle ore 18:45 il sorteggio, su Calcio Napoli 24 già con largo antcipo tutte le news e gli aggiornamenti.