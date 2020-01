Dove vedere Napoli-Juventus in tv, Sky o Dazn? Tra Streaming e Tv, si gioca domenica alle 20:45

Napoli Juventus TV - Napoli Juvntus Serie A, dove vederla? La squadra di Gennaro Gattuso affronta alla 21a giornata di Serie Ala Juventus dell'ex Maurizio Sarri, che torna al San Paolo da avversario. La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis su Sky Sport. Campionato Serie A, tra le partite Serie A spunta Napoli-Juventus. Napoli Juventus quale televisione la fa?

26/01/2020 Domenica 20.45 NAPOLI – JUVENTUS SKY

Dove si vede Napoli Juventus? Gratis? La gara tra Napoli e Juventus sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, disponendo di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio e quindi non sarà visibile sulla piattaforma DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, scaricando Sky Go o Now TV.

Gratis - Dove guardare in streaming Napoli Juventus? La partita di Serie A è possibile seguire il match anche in streaming, su Sky Go e Now Tv, scaricando l'applicazione.

