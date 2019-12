Dove vedere Juventus-Lazio, la Supercoppa italiana in onda alle 17:45 ore italiane: sarà trasmessa in chiaro!

Dove vedere Juventus Lazio. Juventus Lazio in Tv e streaming, gara valida per la Supercoppa italiana. Niente turno di Serie A per la Lazio di Simone Inzaghi che rimanda la partita con l'Hellas Verona a febbraio. La Juventus di Sarri, invece, ha ottenuto la vittoria sul campo della Sampdoria di Ranieri e ha chiuso il girone d'andata da Campione d'Inverno.

Supercoppa Juventus Lazio - Juventus e Lazio impegnate nella finale valida per la Supercoppa italiana 2019. Dove vedere Juventus Lazio? La gara di Supercoppa italiana si giocherà domenica 22 dicembre a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, alle ore 17:45 (ora italiana). La partita si giocherà al “King Saud University Stadium” e sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro dalla Rai. Juventus Lazio Rai 1, sarà questo il canale per vedere il match Juve Lazio, con il collegamento che partierà dalle 17.30.

Dove vedere Juve Lazio - Per quanto riguarda lo streaming di Juventus Lazio, la partita sarà visibile anche in diretta streaming su “raiplay.it” e sull’app “Rai Play” (gratuita), disponibile sia su smartphone che su tablet. Juventus Lazio streaming.

Juventus Lazio, le probabili formazioni

Supercoppa juve lazio, le probabili formazioni: