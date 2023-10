Diritti tv Serie A, niente fumata bianca: alcuni club spingono per il canale della Lega

Terminata l'assemblea di Lega Serie A di oggi, con ancora nessuna decisione definitiva che sia stata presa sui diritti tv. L'offerta più alta, quella di Sky più DAZN, viene giudicata non sufficiente, la prossima assemblea sarà in data lunedì 23 ottobre e sarà anche allo stesso tempo il termine ultimo per le trattative private.

Secondo quanto apprendiamo, la situazione dei venti club presenta una spaccatura interna perché una parte consistente spinge per far partire il canale di Lega.

Questa la nota ufficiale della Lega Calcio:

"Si è svolta questa mattina, nella sede di Via Rosellini, l’Assemblea delle Società. I club hanno approvato l’incremento figurativo per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti in caso di eventuale indisponibilità dello stadio. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi domestici del Campionato di Serie A, dopo un’analisi delle offerte pervenute oggi da parte dei broadcaster che hanno partecipato alle 5 giornate di trattative private (Dazn, Mediaset, Sky), sono stati approfonditi anche i modelli di realizzazione del Canale ufficiale della Lega Serie A. Le Società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari, ivi inclusa l’ipotesi di attivazione del Canale. I Club torneranno a riunirsi in Assemblea in presenza, presso la sede della Lega, il prossimo 23 ottobre, giorno di scadenza della validità delle offerte presentate oggi dai broadcaster".