Diritti tv Serie A, blitz di Lotito: in arrivo la proroga a Dazn fino al 2026

Ultimissime notizie Serie A - Claudio Lotito lavora per un regalo a Dazn che potrebbe tenersi i diritti della Serie A fino al 2026.

Diritti tv Serie A, proroga a DAZN?

Come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è il primo firmatario di un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato ieri in commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio al Senato che prevede la possibilità di prorogare i contratti tv ancora in corso «per il tempo necessario», e comunque non oltre la durata complessiva di cinque anni.

DAZN

L’attuale accordo assegna a Dazn tutta la Serie A e a Sky tre gare per giornata, è in vigore dal 2021 e scade nel 2024: la legge Melandri prevedeva infatti una durata triennale. Ora con l'emendamento al Decreto Aiuti il Governo ha già dato la possibilità, dal nuovo bando, alla Lega Serie A di vendere i diritti per cinque anni, aiutando così gli operatori a rientrare degli investimenti. "Allora l’ipotesi della proroga dei contratti in vigore era stata respinta, però. Ora rientra con un nuovo emendamento", scrive il quotidiano.