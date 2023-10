Repubblica - Diritti tv Serie A, colpo di scena: cresce il partito pro De Laurentiis per il canale della Lega

Notizie calcio. Qualche ora e poi la Serie A dovrebbe sciogliere il nodo sul bando per i diritti tv più importante della sua storia. Nell’Assemblea di Lega in programma oggi, le società dovranno decidere se accettare le offerte per il quinquennio 2024/2029 di Dazn e Sky oppure aderire all'idea del canale della Lega Calcio (opzione caldeggiata da De Laurentiis).

Diritti tv Serie A, le ultime

Secondo quanto riportato dall'edizione online di Repubblica, ci sarebbero degli aggiornamenti molto importanti sulla questio diritti tv: il presidente del Napoli spinge per non assegnare alle tv il pacchetto dei diritti televisivi e punta allo stop. Emerge una possibile apertura delle offerte dei fondi, ma in queste ore starebbe salendo il "partito" pro De Laurentiis per il canale della Lega. Ancora poche ore ed arriverà la decisione definitiva.