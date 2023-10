Diritti Tv Serie A - De Laurentiis lascia al momento della votazione: si è astenuto

Napoli - Clamoroso quanto accaduto in queste ore con Aurelio De Laurentiis che è andato su tutte le furie al momento della votazione dei diritti tv Serie A 2024 2029. A differenza del solito triennio, infatti, si andrà avanti con Dazn e Sky per i prossimi 5 anni.

Diritti Tv Serie A 2024/29: gesto di De Laurentiis

Serie A - E' incredibile quello che è accaduto in Lega Calcio durante la votazione per i diritti tv Serie A con De Laurentiis protagonista. Si è tenuta oggi in Assemblea per l'assegnazione del prossimo quinquennio di diritti Serie A 2024-2029 che passano ancora a DAZN e Sky. L'Assemblea ha detto sì alla proposta da 900 milioni annui delle due emittenti con 17 sì su 20.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza le società contrarie erano Salernitana e Cagliari, oltre al Napoli dove con Aurelio De Laurentiis, che si è sfogato duramente, è uscito dalla sala al momento del voto e si è di fatto astenuto.