Il Mattino - Ecco come cambia il Napoli con Demme, Fabian o Zielinski gli esclusi! [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli- In 280 gare da professionista, Diego Demme ne ha giocate 221 da mediano, 39 da centrocampista centrale, gli altri spiccioli da adattato sull’out difensivo, in particolare su quello di destra. Gattuso ha già in mente la posizione per lui a Napoli, davanti alla difesa. Il Mattino, mostra quali possono essere le formazioni schierate da Gattuso con il nuovo acquisto. Resistenza, agilità ed equilibrio sono le tre caratteristiche fondamentali di Demme che ha un’ottima capacità di giocare nel breve. L’ipotesi più semplice sembra esser quella che conduca ad un maggior equilibrio, con un Demme che vesta i panni dello Jorginho di un paio di stagioni fa, con Allan a destra e Zielinski o Fabian a sinistra.

