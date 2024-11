Del Piero nuovo presidente FIGC, l'ex Juve apre all'idea: "Disponibile a parlare di una candidatura se c’è un progetto"

Notizie calcio. Potrebbe presto spirare un vento nuovo all'interno della FIGC. Nelle ultime ore è prepotentemente avanzata l'ipotesi di Alessandro Del Piero come antagonista e possibile successore di Gabriele Gravina come presidente (opzione caldeggiata anche da De Laurentiis).

Lo stesso ex capitano della Juventus non ha chiuso all'idea, ma per candidarsi ufficialmente alla Federcalcio ora gli serve un appoggio ufficiale. È lui stesso a ribadirlo, come riportato da Repubblica:

«Nessuna componente, nemmeno l’Assocalciatori, me lo ha chiesto. E se non ti invitano, non puoi presentarti. Non mi sono svegliato di colpo e ho deciso di candidarmi: bisogna essere portati da qualcuno. Non c’è nulla di concreto ma non sarebbe vero dire che il mio è un no.

Sono stato accostato a una frangia rispetto a un’altra. Non è da me. Non lavoro contro qualcuno, specie in Figc. Ho vinto un Mondiale, abbiamo dato tutto per la Nazionale. Una iniziativa simile andrebbe affrontata con uno spirito di squadra, un diverso atteggiamento e un progetto. Un uomo o una donna da soli non cambiano la realtà».