Del Genio: "Conferenza De Laurentiis a Roma? Non mi piace, il presidente del Napoli deve parlare a Napoli"

Notizie Napoli calcio. Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' per parlare dell'interruzione del silenzio stampa:

"Non so perché De Laurentiis ha convocato la conferenza stampa per mercoledì prossimo e cosa uscirà fuori, cosa dirà e cosa non dirà. Fare una previsione su una conferenza stampa del presidente è impossibile. Non mi piace il fatto che si tenga a Roma, il presidente del Napoli deve parlare a Napoli. Ma sarebbe stato peggio se fosse stata la presentazione di Spalletti".