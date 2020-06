De Rosa: "Gasperini ha reso grande l'Atalanta, prende il meglio dai propri calciatori"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Geri De Rosa, SkySport: “A Bergamo si lavora benissimo, molti giocatori sono migliorati durante la loro permanenza all'Atalanta: De Roon, Gosens, Zapata. Una serie di fattori hanno reso questa squadra un bellissimo miracolo. Gasperini prende il meglio dai propri giocatori, mettendoli in condizione di rendere al meglio. Per ognuno dei suoi ragazzi, ha trovato il modo di farli rendere al meglio, chi non ce la fa va via. L'Atalanta è una squadra che sembra correre tantissimo, in realtà corre bene, c'è differenza. Hanno una grande armonia, vedesi Muriel che gioca molto poco e quando va a segno abbraccia il suo allenatore".