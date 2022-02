De Canio: "Insigne non sta bene, deve riprendersi. Scudetto? L'Inter è la più completa, resta favorita"

Notizie Napoli calcio. Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21.

De Canio

Venezia-Napoli 0-2, il commento di De Canio

"Cosa mi aspetto da Napoli-Inter? L'Inter è la favorita. Il miglioramento del Napoli è coinciso con l'arrivo di un allenatore molto preparato, esperto e che sa leggere le partite come pochi. Gli ultimi minuti col Venezia ne sono una prova. Spalletti ha recuperato Ghoulam, una persona che sembrava ormai estranea al gruppo, e l'ha fatto giocare tante gare di seguito; anche oggi l'ha buttato dentro ed ha dato comunque equilibrio alla squadra. Sono tutte cose che in un recente passato non abbiamo visto, complici anche situazioni generali ben diverse.

L'Inter è la squadra più completa, lo ripeto; la più solida e quella che ha avuto meno problemi in questo periodo. Spalletti, però, è un valore aggiunto notevole, e sta facendo risultato anche con giocatori non al meglio della condizione: penso a Insigne, che è andato fortissimo nel girone di andata e ora non sta bene, perché risente ancora dei postumi degli infortuni. Avrà bisogno di tempo, il capitano, per riprendersi pienamente".