Da Torino - Tensione alta di Pirlo e Juve, stato emotivo particolare prima del Porto

Serie A - Juventus, nervosismo e proteste: la tensione di Pirlo nella settimana chiave. Questo il titolo di Repubblica dopo il ko dei bianconeri contro il Napoli al Maradona. Repubblica analizza le proteste dell'allenatore della Juve e di tutto l'ambiente bianconero. Sono già ben cinque le squalifiche per proteste, oltre alle multe per Paratici (una per "atteggiamento minaccioso" negli spogliatoi e l'altra "per critiche irrispettose a bordo campo) e poi squalificato per insulti lanciati dalla tribuna, sanzione toccata anche a Nedved per "epiteti gravemente insultanti".