La Nazione - Milenkovic verso il Milan, offerto Paquetà a Commisso: intesa vicina

Calciomercato- E' grande sfida in Serie A per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2022 che non sarà rinnovato. Per questo molti club sono sulle sue tracce. Su tutti ci sono Milan, Atletico Madrid e Napoli. Il classe 1997 serbo è valutato 35 milioni di euro dal presidente Rocco Commisso. Intanto, come riportato da La Nazione, i rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza per Milekovic e sono pronti ad offrire Paquetà nell'affare con i viola. Il brasiliano piace a Firenze da tempo.