Crotone, il pres. Vrenna: "Luperto ci piace molto, Ursino e Giuntoli sono in contatto. Vorremmo anche Ounas"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone: “La nostra speranza è poter rimanere in Serie A, so che è molto difficile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Luperto? Ci piace molto. Si stanno parlando Ursino e Giuntoli, anche perché il Napoli ha in uscita alcuni difensori centrali, siamo in attesa di capire i loro movimenti. Una grande coppia con Lisandro. La garanzia del Crotone è di farlo crescere come tanti altri. Ounas? Magari. Aspettative per questa stagione? Quest’anno mi aspetto giustizia, quando si fanno errori madornali, nonostante ci sia il VAR spesso al Crotone non è stata assicurata. Spero che si smetta di privilegiare solo le big e dare poca importanza alle neopromosse. Riapertura degli stadi? Mercoledì abbiamo una riunione in Lega. Con noi il calendario non è stato felice, Milan, Juve, Napoli, Roma e Lazio una dietro l’altra. Il calcio senza spettatori, non è calcio".