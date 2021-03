Crotone, Cosmi crede nell'impresa: "Non ho mai vinto a Napoli, ma ci affidiamo alla nostra convinzione e metteremo tutto in campo"

Notizie Napoli calcio. Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha parlato ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino del prossimo match di campionato contro il Napoli

"Anche a me è capitato di vincere, da allenatore, su tutti i campi d'Italia. Tranne che a Napoli: voglio essere scaramantico al contrario per una volta. Il Benevento ha dato un segnale: per vincere contro le big devono unirsi tanti fattori. Primo: che chi affronti non giochi una grande partita. Secondo: che tu la faccia questa grande gara dal punto di vista tecnico-tattico. Terzo: che gli episodi siano dalla tua parte. Posso solo affidarmi alla nostra convinzione: non dobbiamo essere stupidi a non capire il valore del Napoli, ma anche altrettanto stupidi a rinunciare a tutto quello che potremo mettere in campo".