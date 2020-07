Cronache di Napoli attacca: Giua è il peggior arbitro di Serie A e ieri sera a Parma lo ha dimostrato! Due rigori generosi se non inventati

Cronache di Napoli attacca senza mezzi termini l'arbitro Giua dopo la prestazione deludente in Parma-Napoli 2-1:

"Antonio Giua da Sassari, per rendimento, è il peggior arbitro di Serie A e ieri sera a Parma lo ha dimostrato. Due rigori generosi se non inventati che regalano al Parma la vittoria per 2-1 sul Napoli e confermano lo scarso feeling azzurro col fischietto sardo. Giua era finito già nel mirino per Napoli-Lecce quando rifiutò di andare al VAR su un rigore netto su Milik, venendo anche sospeso da Rizzoli"