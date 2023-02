Cremonese-Lecce, formazioni ufficiali: in campo anche l'ex Chiriches per la sfida salvezza

Notizie Calcio- Via alla 21esima giornata di Serie A. Si apre quest'oggi alle 15.00 con Cremonese-Lecce, una gara importante per la zona salvezza. In campo anche l'ex azzurro Chiriches. Ecco le fomrazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meitè, Pickel, Valeri; Dessers, Ciofani.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.