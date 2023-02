Cremonese, il report dell'allenamento: si ferma Dessers

Il report dell'allenamento della Cremonese in vista della sfida contro il Napoli al Maradona domenica sera:

Programma di lavoro con focus sugli aspetti della manovra in fase offensiva quello sostenuto nella mattinata di oggi dalla Cremonese. I grigiorossi, esaurita la parte dedicata all’attivazione fisica svolta nella palestra del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, si sono trasferiti sul campo numero 1 per una serie di esercitazioni su sviluppi e conclusioni verso la porta; a seguire: partite a tema e partita conclusiva su campo ridotto a 70 metri di lunghezza. Lavoro parziale con il gruppo per Buonaiuto; attività differenziata per Quagliata, Okereke, Lochosvhili e, precauzionalmente in attesa degli esami strumentali di approfondimento, Dessers, che lamenta un fastidio muscolare. Domani allenamento dalle ore 11.