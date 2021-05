CorSport - Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis pensa ad un tecnico affermato: spuntano i 4 nomi cercati

Notizie Napoli calcio. In attesa di capire quale sarà il piazzamento finale del Napoli, il presidente De Laurentiis è da tempo al lavoro per far partire il nuovo progetto azzurro. L'addio a fine stagione di Gattuso è pressochè scontato, per questo motivo il patron sta sondando diversi profili a cui affidare la panchina partenopea il prossimo anno.

Prossimo allenatore Napoli, i 4 nomi cercati da ADL

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in cima alla lista di De Laurentiis non ci sarebbero profili giovani e ancora con poca esperienza. Lo stesso ADL, scrive il quotidiano, avrebbe infatti sondato quattro grandi calibri fino a questo momento: si parla di Benitez, Sarri, Allegri ed ovviamente Spalletti. Ecco cosa scritto stamattina sulle pagine del CorSport: